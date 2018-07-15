Demokrasiye adanmış bir gün

Çok da uzun olmayan bir zamana kadar Türkiye’nin gidişatı konusunda endişe edenler ellerini taşın altına koymak yerine “Ne de olsa asker gelir, her şeyi yoluna koyar” diye beklenti içine girerlerdi. Özel televizyonlarda artık darbe dönemlerinin bittiği konuşulsa da kamuoyu araştırmalarında asker hep en güvenilen kurum olarak çıkar, darbe tehdidi ya da ihtimali toplumsal bilinçaltının bir köşesinde hep dururdu.

15 Temmuz günü seçilmiş hükümeti devirip rejimi ele geçirmek isteyen terör örgünün de güvendiği bu bilinçaltıydı. Varlığı sürdürmek için son bir hamle yapmaya kalkışan örgüt siyasi iktidardan memnun olmayanların desteğini alıp, bu insanları kandırıp Türkiye’yi ele geçirmeyi planlıyordu.

Güvendikleri, kendi ezberlerine göre Türklerin demokrasiye pek yatkın olmayışıydı…

Oysa Türkiye’nin demokrasiyi öyle ya da böyle sahiplendiğini, içine sindirdiğini ve vazgeçmeyeceğini gördük 15 Temmuz’da. Acı bir tecrübe oldu, birçok insanımızı kaybettik. Ama halk demokrasiye ve ülkesine sahip çıktı.

KÜÇÜMSENMEMESİ GEREKİYOR

24 Haziran seçimlerinden sonra yüzü düşenlere “Sandıktan çıkan sonuçları bırakın, demokrasi şenliğini kutlayın” demiştim. İyi ki seçimler yapılıyor, mitingler düzenleniyor, dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla seçimlere katılım oranı var. İyi-kötü herkes sesini duyurabiliyor, tartışmalar yaşanıyor, itirazlar dile getiriliyor, karşılıklı cevaplar veriliyor. Bunlar küçümsenmemesi gereken, olumlu gelişmeler. İleride daha da rayına oturacak, normalleşecek, istenilen seviyeye çıkacak. Yeter ki sahip çıkalım ve inanalım.

Bu yüzden 15 Temmuz’un Meclis kararıyla resmi tatil ilan edilmesinin ne kadar yerinde olduğunun altını çizmeliyiz. Ancak bu resmi tatil sadece devlet törenleri ya da medyanın hatırlatmasıyla değil, toplumun bugün gündelik koşuşturmadan, siyasi tartışmalardan, kamplaşmalardan kopup demokrasiyi içselleştirmesiyle anlam kazanabilir. Zaman zaman aksasa da bir demokrasimiz olduğuna şükretmek, bunu hatırlamak için bir fırsat bu tatil.

Seneden seneye, kuşaktan kuşağa aktaracağımız ve 15 Temmuz’da demokrasi için canını verenler ve ülkesine sahip çıkanların anısına yakışacak olan da budur.