Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden biri olarak kabul edilen Deniz Gezmiş, 6 Mayıs 1972 tarihinde, arkadaşları Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ile birlikte Ankara'da idam edildi. İdamların 47'nci yıldönümü dolayısıyla pek çok kişi Deniz Gezmiş'in hayatını araştırmaya başladı. İşte Deniz Gezmiş'in biyografisi...

DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?

Deniz Gezmiş 28 Şubat 1947 tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, liseyi de İstanbul Haydarpaşa Lisesinde okudu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Öğrencilik döneminde birçok eylemde yer aldı. Bu olaylarda da pek çok kez gözaltına alındı.

11 Ekim 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin Üsküdar ilçe başkanlığına üye oldu. 30 Ocak 1968 tarihinde Devrimci Hukukçular Örgütü'nü kurdu. Amerikan 6.Filosu’nu protesto eylemleri, İstanbul Üniversitesi’nin işgali, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü gibi pek çok eylem gerçekleştirdi.

1969 yılında Filistin'e giderek gerilla eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) örgütünü kurdu. Deniz Gezmiş, 11 Ocak 1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına Ankara İş Bankası, Emek Şubesi'nin soygununda yer aldı. Bu sırada Deniz Gezmiş hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı ve polisten kaçmaktaydı.

1971 yılında gerçekleşen 12 Mart darbesinin hemen ardından Yusuf Aslan ile birlikte Sivas'a giderken motosikletlerinin bozulmasıyla gelen ihbarla 16 Kasım 1971'de tutuklandı. Gemenek'te yakalandıktan sonra Kayseri'ye getirildi. Ardından Ankara'ya o dönem içişleri bakanı olan Haldun Menteşeoğlu'na götürüldü.

16 Temmuz 1971'de Sıkıyönetim Mahkemesi, Altındağ Veteriner Okulu binasında Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığındaki, Baki Tuğ savcılığında toplandı.

DENİZ GEZMİŞ NEDEN İDAM EDİLDİ?

16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı. Arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildi.