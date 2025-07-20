Deniz Öncü Çekya GP'de 13. oldu!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Çekya ayağında 13. oldu.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı olan Çekya Grand Prix'si, Brno Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.
ABD'li sürücü Joe Roberts damalı bayrağı ilk sırada geçerken, Belçikalı Barry Baltus ikinciliği, İspanyol Manuel Gonzalez üçüncülüğü elde etti.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü ise 21. cepten start aldığı yarışı 13. sırada bitirdi ve 3 puan aldı.
Gonzalez'in 188 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında Deniz, 100 puanla 6. sırada bulunuyor.
Moto2'de sezonun 13. yarışı, 17 Ağustos'ta Avusturya'da yapılacak.