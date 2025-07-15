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        Haberler Yaşam Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı

        Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı

        Balıkesir'de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş'in, kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı 2 kaz yıllar içinde üreyince hayvanların sayısı 30'a ulaştı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar şikayette bulununca yetkililer, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Yaklaşık 1 ay önce, şikayet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8'inin öldüğü iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:33
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        Denizde yüzdükleri için şikayet edildiler
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor.

        Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı.

        Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.

        Sayıları 11 yılda 30’a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanların CİMER’e şikayette bulununca İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

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        KÜMESE KAPATILAN KAZLARIN 8'İ ÖLDÜ

        Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapattıklarını ve kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü söyleyen Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş (36), “Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar” diye konuştu.

        Kazları her gün denizde görmeye alışık olanların ise meraklandığını ve üzüldüğü belirten Başak Keşniş, “Çok aşırı soran oluyor, ‘Neredeler, yemek veriyorduk biz onlara. Niye görünmüyorlar’ diye baya soran oluyor. Ama bir çözüm yok maalesef” dedi.

        "HAPSOLDULAR BURADA"

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        Kümese kapatılan kazları yeniden sahilde ve denizde görmek isteyenlerin de dilekçe toplayıp CİMER’e başvuruda bulunacaklarını söylediğini ifade eden Keşniş, şunları söyledi:

        “Hapsoldular burada. İnsanlar kendi canını biliyorlar ama hayvanları böyle sıcaklarda burada kapalı tutmaya razı geldiler. İstemeye istemeye mecburen kapattık, ceza uygulanmasın diye. Bütün gün kümeste kalıyorlar mecburen. İnsanlar anında şikayet ediyorlar. Bayılıyorlar yani hayvanları bir yerlere tıkıştırmaya. Soruyorlar, neredeler diyorlar. Hala yemek getirip, atıyorlar sağ olsun insanlarımız. Ama onun dışında tabii ki kötü niyetli insanlar da var. Dışarıda geziyor, denize giriyor diye. İnsanlardan az kirletiyorlar bir kere denizi. İnsanlar daha pis. Bunun bıraktığı pislikten ne olur. En fazla ayak izi kalır.”

        #resim#1276148#

        "KUL HAKKI OLUYOR, ONLARIN DA HAYVAN HAKKI VAR"

        Alınan karara üzüldüğünü söyleyen mahallelilerden Nilüfer Duruoğlu (53) ise perde ayaklı bir hayvan olan kazların mutlaka suda kısa bir süre de olsa yüzmelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bunun hayvanlar için ağır bir karar olduğunu söyledi. Duruoğlu, “Hiçbir hayvanın hakkına girmemek lazım. Kul hakkı oluyor, onların da hayvan hakkı var. Böyle olmaz” dedi.

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        #Balıkesir
        #erdek
        #Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar
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