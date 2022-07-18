Denize düştü... Polis jet-ski ile kurtardı 0:00 / 0:00

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı.

DHA'nın haberine göre rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı.

Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini kaydetti.

Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.

Ev kuşu olduğunu söyleyen Enes Kaan Kaya, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.