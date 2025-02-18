Öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.