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        Haberler Gündem Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 26 yaralı - Güncel haberler

        Öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 26 yaralı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:05
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        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
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        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

        Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

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        İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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