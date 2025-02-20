Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Giriş: 20.02.2025 - 00:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:54
Süleyman Torga idaresindeki kamyonet, Zeytinköy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mehmet Egeli (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Egeli'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan iki çocuk Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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