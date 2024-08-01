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        Haberler Gündem Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit ettiği Müge E'nin öldüğünü belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:11
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        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
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        Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit ettiği Müge E'nin (34) öldüğünü belirledi.

        Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Öte yandan sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de şüpheli olarak arandığı belirtildi.

        Mehmet Ali E'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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