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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 28 şahsı yakalayarak gözaltına aldı

Denizli
İHA

Denizli kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek için düğmeye basan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerine aile süsü vererek Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şahıs araç ile Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda ise 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda ise 22 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar neticesinde, 796 gram metamfetamin, 144 gram eroin, 55 gram esrar, 982 birim sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 570 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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