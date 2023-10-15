Denizli'deki kazada anneden de acı haber

Denizli'deki kazada oğlunun ardından anneden de acı haber geldi Denizli'de, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Feci kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan kazada ölen kişinin annesinden de acı haber geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan araç, takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde, araçtaki Bekir Demirok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Demirok'un cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Yaralı 3 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kezban Demirok ise, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kezban Demirok'un kaza yerinde ölen Bekir Demirok'un da annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.