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Denizli’de uyuşturucu operasyonu!

İHA

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya gerçekleştirilen uyuşturucu baskınları sonrası gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Denizli

Denizli'nin Çal ilçesinde; ilçe merkezi ve 6 mahallede jandarma narkotik ekipleri 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmaya ait eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. Yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4’ü ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa S., Ahmet B., ve Murat H., tutuklanırken, H.Ç., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan şahıslardan birisinin ceza evine götürülürken tişörtü ile yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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