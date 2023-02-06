Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

BRIDGEFY

İnternet yerine Bluetooth bağlantısı ile çalışan bu uygulamada yüz metreye yakın olan kişilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulama ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa mesafe o kadar genişliyor çünkü akıllı telefonlar o sırada baz istasyonu görevi görüyor.