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Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Ortadoğu'yu sarstı. Ailesine ve yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar kullanabilecekleri mobil uygulamaları araştırıyor. İşte deprem anında ve sonrasında kullanılabilecek mobil uygulamalar…

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  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    LASTQUAKE

    Depremleri anlık öğrenebilmenizi sağlıyor. Bu uygulamada aynı zamanda ailenizle ve yakınlarınızla iletişime geçebilirsiniz. 
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    BRIDGEFY

    İnternet yerine Bluetooth bağlantısı ile çalışan bu uygulamada yüz metreye yakın olan kişilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulama ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa mesafe o kadar genişliyor çünkü akıllı telefonlar o sırada baz istasyonu görevi görüyor.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    GÜVENDEYİM

    Deprem anı için belirlediğiniz beş numaraya GPS üzerinden konum bilgisi SMS olarak iletiliyor. Güvende olduğunuza dair ve konum bilginiz seçtiğiniz kişilere gönderiliyor.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    VOXER

    Bas-Konuş özelliğine sahip olan uygulamada, Wi-Fi, 3G, 4D ve EDGE dahil pek çok bağlantı destekleniyor.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    AFAD ACİL

    Afet ve acil durumlarda vatandaşlar, AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebilirler.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    112 ACİL YARDIM BUTONU

    Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 112 Acil Yardım Butonu, acil durumlarda konum bilginizi belirtmenize gerek kalmadan size en kısa süre içerisinde ulaşılmasını sağlar. 
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0

    Geliştirilen bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcılarını bilgilendirmekte ve Türkiye’de herhangi bir noktanın veya kullanıcının bulunduğu konumun depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamaktadır.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    MY EARTHQUAKE ALERTS

    Bu uygulama sayesinde dünyanın her tarafından yaşanan canlı depremlerin bilgisine ulaşılabiliyor. 
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    LIFE360

    Bu uygulama sayesinde ailenizdeki bireylerin konumlarına ulaşabiliyorsunuz. Hatta sohbet etme imkanı da bulunuyor.
  • Deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar

    BİP

    Turkcell’in tüm operatörlerin kullanımına sunduğu BİP için Acil Durum Butonu güncellendi. Herhangi bir acil durumda, bu butona basarak konumuzu aile bireylerinize gönderebilir, internet üzerinden arama yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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