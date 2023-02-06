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Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen peş peşe depremler pek çok ilde hissedilirken ölü ve yaralılar bulunuyor. Deprem sonrası yardım desteğinde bulunmak isteyenler doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım yapabileceklerini araştırıyorlar. İşte, Deprem ihtiyaç listesi ve yardım desteği hakkında merak edilenler...

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  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremin ardından gözler "Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, Doğal afet sonrası yardım başvurusu hakkında merak edilenler...
  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    İHTİYAÇ LİSTESİ

    Isıtıcı

    Battaniye

    Nevresim Takımı

    Yastık

    Hijyen Seti

    Gıda Kolisi

    Kadın Pedi

    Temiz Kıyafet
  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    Temiz Bebek Kıyafeti

    Bebek Maması

    Powerbank

    Kışlık Bot ve Mont

    Atkı-Bere ve Eldiven

    Tuvalet Kağıdı

    Sabun

    Islak Mendil
  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    DEPREM SONRASI NASIL YARDIM EDEBİLİRİM?

    Kahramanmaraş'ta ve, Gaziantep'te meydana gelen depremlerin ardından zarar gören illerin belediyelerine gıda yardımında bulunabilir. Isınma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına çadır, battaniye, ısıtıcı gibi malzemeler  doğal afet bölgelerine gönderilebilir.
  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    DEPREM SONRASI NEREDEN YARDIM EDEBİLİRİM?

    Belediyelerin yanı sıra AFAD ve Kızılay gibi Sosyal Yardım Kuruluşları afet sonrası yardım kampanyaları düzenlemektedir. 

    KIZILAY DOĞAL AFET YARDIMI

    Türk Kızılay aracılığıyla afetzede insanlara destek olmak için; tüm GSM operatörleri üzerinden “AFET” yazıp 2868'e 15₺ göndererek bir ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilirsiniz.
  • DEPREM İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

    AFAD YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

    AFAD birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından bağış kampanyası başlattı. AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

    Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir." sözleriyle açıkladı.

    AFAD DEPREM YARDIM KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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