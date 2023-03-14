Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

Depremlerin ardından geçen sürede ceylanların günlük rutinlerine döndüğünü belirten Dinler, "Şu an durumları gayet iyi ve ceylanlar yemlerine aynı şekilde devam ediyorlar. İlk başlarda yemden uzak durdular. Bizlere yaklaşmadılar. Hep böyle bir stres halindelerdi ama şimdi normal hayatlarına dönmeye başladılar" ifadelerini kullandı.