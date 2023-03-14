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Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından strese girip yem tüketme alışkanlığı bozulan Hatay'daki üretim merkezindeki gazella gazella türü dağ ceylanları, görevlilerin yardımıyla normal yaşamlarına döndü

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AA
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'ndeki Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde yaşayan 49 dağ ceylanının, 6 Şubat'taki depremlerin ardından görevlilerden kaçtıkları, yem teknelerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmadıkları ve agresif davranışlar sergiledikleri gözlendi.​​​​​​​
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    AA'nın haberine göre hayvanları takip edip yakınlarına yem bırakan görevliler, daha sonra onları teknelerin bulunduğu yere doğru yönlendirdi. Hayvanlar, 10 gün kadar sonra eski alışkanlıklarına döndü.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Merkezdeki görevlilerden Hasan Dinler, depremin ceylanları da etkilediğini söyledi.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Depremlerin ardından geçen sürede ceylanların günlük rutinlerine döndüğünü belirten Dinler, "Şu an durumları gayet iyi ve ceylanlar yemlerine aynı şekilde devam ediyorlar. İlk başlarda yemden uzak durdular. Bizlere yaklaşmadılar. Hep böyle bir stres halindelerdi ama şimdi normal hayatlarına dönmeye başladılar" ifadelerini kullandı.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    DEPREMZEDELER ZİYARET EDİYOR

    Deprem stresinden uzaklaşmak isteyen çoğunlukla çocuklu aileler, dağ ceylanlarını görmek için üretim merkezine geliyor.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Merkeze çocuğuyla gelen Dilek Toygar, çocuklarının ceylanları yakından görme fırsatı bulduğunu ve mutlu olduklarını dile getirdi.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Çocuklarının zor günler geçirdiğini anlatan Toygar, "Depremden dolayı biraz psikolojik baskı altında kaldılar çocuklarımız. Biraz değişiklik olsun diye buraya ziyarete geldik" diye konuştu.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    9 yaşındaki Abdurrahman Toygar, ceylanları görünce mutlu olduğunu ifade etti.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    SADECE HATAY VE İSRAİL'DE

    Dünyada yalnızca Hatay ve İsrail'de bulunan gazella gazella türü dağ ceylanları, 2019'da Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilen Kırıkhan ve Kumlu ilçelerini kapsayan yaklaşık 13 bin hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Dağ ceylanı popülasyonunu artırmak için 2014 yılında Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi kuruldu.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Kentte 2009'da yapılan sayımda 150 civarında olduğu belirlenen dağ ceylanı sayısı, üretim merkezinin de sayesinde her geçen yıl arttı. Bölgede dağ ceylanı sayısı geçen yıl 1331 olarak belirlendi.
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

    Kutsal sayıldığı için bölge insanı tarafından da korunan ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince 24 saat esasına göre yakından takip ediliyor.

     
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
  • Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı

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