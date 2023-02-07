Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken her geçen saat ile beraber depremin bilançosu da artıyor. Önce 7,7; daha sonra ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler birçok ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre, deprem nedeniyle 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken 22 bin 168 kişi yaralandı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar depremin bilançosunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il bazında vefat, yaralı ve yıkılan bina sayısını açıkladı.
|VEFAT
|YARALI
|KAHRAMANMARAŞ
|530
|2900
|HATAY
|872
|2766
|OSMANİYE
|293
|1315
|ADIYAMAN
|720
|400
|DİYARBAKIR
|92
|770
|ŞANLIURFA
|95
|1791
|GAZİANTEP
|481
|3890
|KİLİS
|22
|417
|ADANA
|146
|2611
|MALATYA
|166
|3298
*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
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