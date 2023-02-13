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Deprem felaketinde kaç bina yıkıldı? Kahramanmaraş depreminde 10 ilde yıkılan bina sayısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Peki büyük deprem felaketinde 10 ilde yıkılan bina sayısı kaç? İşte büyük deprem sonrası 13 Şubat itibarıyla yıkılan bina sayısı...

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  • Depremde kaç bina yıkıldı? Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yıkılan bina sayısı - 13 Şubat

    Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve peşine Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkım meydana geldi. Peki, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da kaç bina yıkıldı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

     
  • Depremde kaç bina yıkıldı? Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yıkılan bina sayısı - 13 Şubat

    DEPREMİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 12 Şubat 00:05 itibariyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 24 bin 617 olarak duyurdu.
  • Depremde kaç bina yıkıldı? Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yıkılan bina sayısı - 13 Şubat

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    AFAD, depremde, 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkıldığını açıkladı.
  • Depremde kaç bina yıkıldı? Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yıkılan bina sayısı - 13 Şubat

    VARANK: ÜRETİME ZARAR VERECEK YIKIM OLMADI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ardından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu:

    "Kayıplarımız var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetten etkilenen bölgeler aslında sanayi anlamında da Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor.
  • Depremde kaç bina yıkıldı? Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay yıkılan bina sayısı - 13 Şubat

    Gerek bakanlıktaki arkadaşlarımız gerekse diğer bakanlıklarla birlikte olayı sıcak şekilde takip ediyoruz. Üretim tesislerimiz ve sanayicilerimile irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

    Gerek organize sanayi bölgeleri ve dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi yıkımın olmadığını görüyoruz. Bu bizimaçımızdan sevindirici.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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