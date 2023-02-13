Gerek bakanlıktaki arkadaşlarımız gerekse diğer bakanlıklarla birlikte olayı sıcak şekilde takip ediyoruz. Üretim tesislerimiz ve sanayicilerimile irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Gerek organize sanayi bölgeleri ve dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi yıkımın olmadığını görüyoruz. Bu bizimaçımızdan sevindirici.