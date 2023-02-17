Gine Cumhuriyeti'nde restoran, inşaat, mobilya ve plastik doğrama alanlarında yatırımları bulunan ve bu ülkede yaklaşık 17 senedir yaşayan Salih ve Emirhan Güzel, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma ve yardım seferberliği başlattı. Hataylı olan iki kardeş, depremlerin ardından Antakya'daki konaklarını depremzedelere ve yardım ekiplerine açarak gönüllü aşçıların pişirdiği yemekleri 3 öğün afetzedelere dağıtıyor. Konakta, enkazlardan kurtarılan köpeklerle de ilgileniliyor. (AA)