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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremde mucize kurtuluşlar geliyor. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan can dostlarımız da kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında kurtarılıyor. Öte yandan enkaz çevresindeki can dostların beslenmesinin, salgın riskinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor

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  • Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Fatih Caddesi'ndeki hasarlı binanın ikinci katında bir kedi dikkat çekti. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Ekipler, sepetli vinçle balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi depremin 257. saatinde kurtardı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    AFAD ekipleri, depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki çalışmaları sırasında enkaz altında sıkışan bir kediyi de kurtardı. (İHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Osmaniye'nin Ellek ilçesinde yaşayan Çomal ailesi depremden kurtardıkları küçükbaş hayvanlarından birinin doğurduğu kuzunun adını Deprem koydu. (DHA)

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere yardım etmek için bölgeye görevlendirilen hemşire Arif Uras, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi. (AA)

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Diyarbakır'da ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından 124 saat sonra anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı. Hafif yaralı olarak enkazdan çıkarılan köpekler veterinere götürüldü. (AA)

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda yürütülen çalışmada da UMKE ekipleri enkaz altından 126 saat sonra sülün kurtardı. (AA)

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Adıyaman’da Birgül Tuncay’ın göçük altında kalan ve enkaz altına sürünerek girip günlerce beslediği Bircan isimli ineği 11 gün sonra kurtarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    İneğine kavuşan Tuncay gözyaşlarına boğuldu. (AA)

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Adıyaman'da yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra canlı bulunan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi Elif Adıgüzel'in kendi imkanları ile enkazdan çıkarttığı 3 inek, Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedaviye alındı. (DHA)

     

     
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışıyor. Depremde yaralanan yaklaşık 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek kliniklerde tedaviye alındı. (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Tedavileri sonrası geçici olarak sahiplendirilecek olan kedi ve köpeklerden, çipi bulunan ve PETVET'e kayıtlı olanlar, ulaşılması halinde sahiplerine teslim edilecek. (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ederken yıkıntılar arasındaki bir kediye de sahip çıktı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Nurdağı'nda arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin bir enkazdan çıkardığı ve ismini Enkaz koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 33 yaşındaki Ali Çakas, dinlenmeye geçtiği anlarda kediyle yakından ilgileniyor. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı. Ekipler, çıkarılan kediye Umut ismini verdi. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 120 saat sonra çıkarılan kedi, UMKE ekiplerince getirildiği Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Hatay'da enkazlardan zaman zaman kedi, kuş gibi hayvanlar da kurtarılıyor. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Gaziantep'te yıkılma riski bulunan bir binanın üst katında mahsur kalan kedi, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan deprem bölgesindeki birçok farklı noktada da enkaz altında kalan evcil hayvanlar, Polis Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Adıyaman'da hasar gören evini terk eden emekli öğretmen Nedim Koçak, 8 gün sonra kedisi Boncuk'u da bir kutuya koyarak kaldıkları çadırlara götürdü. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Zaman Apartmanları A Blok'taki binanın enkazından bir kedi yaralı olarak çıkarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Antalya'dan gelen gönüllüler, depremden 94 saat sonra bir binanın enkazından kurtardıkları kediye Şanslı adını verdi. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkardıkları kediye AFAD adını verdiler... (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 66 yaşındaki İzzettin Parlak, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan evinde eşi Rabia Parlak'ı kaybetti. Parlak, depremden sonra enkaz altında kalan 4 kedisini ise 4 gün sonra kurtardı. (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Hatay'da depremde yaşamını yitiren bir ailenin köpeğinin bakımını, Gaziantep Büyükşehir Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki veterinerler yapıyor. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Gine Cumhuriyeti'nde restoran, inşaat, mobilya ve plastik doğrama alanlarında yatırımları bulunan ve bu ülkede yaklaşık 17 senedir yaşayan Salih ve Emirhan Güzel, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma ve yardım seferberliği başlattı. Hataylı olan iki kardeş, depremlerin ardından Antakya'daki konaklarını depremzedelere ve yardım ekiplerine açarak gönüllü aşçıların pişirdiği yemekleri 3 öğün afetzedelere dağıtıyor. Konakta, enkazlardan kurtarılan köpeklerle de ilgileniliyor. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Bursa'dan deprem bölgelerine yardım etmek için yola çıkan Murat Çohadar, sahiplerinin girmeye korktuğu Akçadağ, Başpınar Mahallesi'ndeki hasarlı evde 5 gün mahsur kalan köpeği kurtardı. (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Diyarbakır'da 8 katlı apartman enkazından 2 yavru ve 1 anne köpek kurtarıldı. (İHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Hatay'daki bir enkazda mahsur kalan kedi canlı olarak çıkarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Hatay'da yıkılan enkazdan 12 muhabbet kuşu kurtarıldı. (DHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Büyük yıkımın meydana geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yavru kedi yaklaşık 45 saat sonra enkazdan canlı çıktı. (İHA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Gaziantep'te enkazdan 54 saat kurtarılan kedi veterinere götürüldü. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Osmaniye'de depremde hasar gören apartmandaki iki kediyi itfaiye kurtardı. (AA)
  • Depremde kurtarılan 'can dostlar' duygulandırdı! Yüzlerindeki korku her şeyi anlatıyor

    Osmaniye'de depremde hasar gören apartmandaki iki kediyi itfaiye kurtardı. (AA)

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