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        Haberler Gündem Depreme hamamda yakalandı, sokağa peştamalla çıktı

        Depreme hamamda yakalandı, sokağa peştamalla çıktı

        İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:59
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        Depreme hamamda yakalandı, sokağa peştamalla çıktı
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        İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre iller de bu sarsıntıdan etkilendi.

        Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

        Büyük paniğe sebep olan deprem anında camide bulunan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi sosyal medyadan okuduğunu belirten Ali Yeşil, "Allah beterinden saklasın. Camiye namaza gelmiştim. İstanbul'da meydana gelen depremi cep telefonunda okurken Adapazarı merkezde de meydana geldi. Tahminen 30-40 saniye civarında sürdü. İnşallah bununla atlatırız, daha beteri de olmaz. 17 Ağustos'u yaşamış bir insan olarak daha iyi tedbirler alınmasını diliyorum. O gece yaşadıklarım tekrar aklıma geldi. Her şeyden daha önemlisi tedbir, takdir Allah'ın" dedi.

        Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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