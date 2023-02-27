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Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

Bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte depremin ardından enkaz bölgelerinden ilk görüntüler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokakta oluşan bir göçükte arama kurtarma çalışması yaptı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokakta oluşan bir göçükte arama kurtarma çalışması yaptı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokakta oluşan bir göçükte arama kurtarma çalışması yaptı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokakta oluşan bir göçükte arama kurtarma çalışması yaptı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokakta oluşan bir göçükte arama kurtarma çalışması yaptı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde göçük oluşan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin etkisiyle ilçedeki Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan Kalı Apartmanı yıkıldı.  (AA)
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

    Haberde yer alan fotoğraflar, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
  • Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!

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