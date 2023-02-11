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Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem, 10 ili etkiledi. Depremde son açıklanan rakamlara göre 20 bini aşkın kişi hayatını kaybederken 80 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin bazı illere verdiği yıkıcı etki, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü bünyesindeki Atlas Uydu'dan da görüldü. Uydudan gelen görüntüler, depremin merkez üssü olan illere verdiği hasarı gözler önüne seriyor.

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  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    ADIYAMAN GENEL UYDU GÖRÜNTÜSÜ
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    GAZİANTEP, ISLAHİYE
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    GAZİANTEP, NURDAĞI
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    HATAY, GENEL UYDU GÖRÜNTÜSÜ
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    HATAY, İSKENDERUN
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    KİLİS GENEL UYDU GÖRÜNTÜSÜ
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    KAHRAMANMARAŞ, PAZARCIK
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    OSMANİYE, DÜZİÇİ
  • Depremin yıkıcı etkisi Atlas Uydu'dan böyle görüntülendi

    ŞANLIURFA GENEL UYDU GÖRÜNTÜSÜ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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