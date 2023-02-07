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Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.

Depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' açıldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ALTUN 'DEZENFORMASYON HABERLER ARTTI' DEMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün de "Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma '5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu' uyarınca suç teşkil etmektedir" demişti.

Altun, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ancak organize bir biçimde yayılan gerçek dışı içerikler veya bot hesaplar aracılığıyla yapılan paylaşımlar, internet ortamındaki dezenformasyonu hızlı bir biçimde artırmaktadır. Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi açıklamaları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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