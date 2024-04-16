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        Haberler Gündem Depremzede kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? AFAD Depremzede kira yardımı sorgulama

        Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, ne zaman yatacak? AFAD Depremzede kira yardımı sorgulama

        Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler AFAD kira desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştu. İlk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilen kira desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini söyledi. Peki Depremzede kira yardımı bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman yatacak? AFAD Depremzede kira yardımı  hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:18
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        Depremzede kira yardımı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. AFAD tarafından sağlanan depremzede kira yardımı ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Banka hesaplarını kontrol edenler AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı sorusuna yanıt arıyor. Ödemelerin gecikmesi gibi durumlar Ziraat Bankası üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

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        AFAD KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI?

        6 Şubat depremlerinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlara AFAD tarafından sunulan kira desteği, ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara ise 5 bin TL olarak belirlenmişti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarına göre, kira yardımları ev sahiplerine ve kiracılara ev teslimine kadar devam edecektir. Özhaseki, "Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" şeklinde taahhütte bulunmuştur.

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        DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Ancak, ödemelerin gecikmesi gibi durumlar Ziraat Bankası üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için vatandaşların aşağıdaki adımları takip etmeleri önerilmektedir:

        Ziraat Bankası hesabına mobil bankacılık uygulaması üzerinden giriş yapılmalıdır.

        "Ödemeler" bölümüne gidilerek "Merkezi Ödeme" seçeneği tercih edilmelidir.

        "Diğer Ödemeler" bölümü ziyaret edilerek ödemenin buraya aktarılması sağlanmalıdır.

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        Bu adımları takip ederek vatandaşlar, kira yardımı ödemelerinin banka hesaplarına düzenli bir şekilde yatırılmasını sağlayabilirler. AFAD ve ilgili kurumlar da süreci yakından takip ederek herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çaba göstermektedirler.

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