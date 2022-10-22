Derin İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Derin isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

DERİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Derin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Derin isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Derin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DERİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Derin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan Uzun süren. İçten gelen. Yüzeyden içeri inen. Yoğun. Dip. Ayrıntılı.

DERİN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Derin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Derin ismini koymak caizdir.

DERİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Derin ismini kullanan 24.685 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Derin ismini kullanan 6.939 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Derin ismini kullanan 1.930 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Derin ismini kullanan 3.257 kişi bulunmaktadır.

DERİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Derin ismini taşıyan kişilerin en belirgin özelliği duygusallıktır. Hayatlarında mantıklarından daha çok duygusal yönleri ağır basıyor. Hayati bir karar alacakları zaman bile duygularıyla karar verseler de sezgileri çok güçlü olduğu için genelde yanılmıyorlar. Ancak tabi ki her insan gibi zaman zaman yanlış kararlar verip kırılabiliyorlar. Derin isimli bireyler gerek iş gerekse aşk hayatında da duygularını ön plana çıkarıyorlar. İnsanlarla iç içe olmayan, onlara fayda sağlayamadıkları bir işi yapmamaya özen gösteriyorlar. Bununla beraber aşk hayatları için ise karşısındakinden yalnızca sonsuz bir aşk ve sadakat beklentisi taşıyorlar.