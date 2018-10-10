KTÜ’de dersi basan A.A. adlı kişi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. İddiaya göre, kendisini terk eden kız arkadaşı B.K. ile konuşmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Filiz Bölümü’ne giden A.A., 200’e yakın öğrencinin ders gördüğü amfiye girdi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, sevgilisinin sınıfta olmadığını gören A.A., bağırarak tehditler savurmaya başladı. Sevgilisi tarafından terk edildiği öne sürülen A.A., cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti.

Bu sırada ders gören öğrenciler büyük bir panikle amfiyi boşattı. Güvenlik görevlileri ise amfiye girerek polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi.

A.A. ise ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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