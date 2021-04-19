HADİSE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Yaklaşık iki yıldır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk ise, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" ifadelerini kullanmıştı. Şentürk'ün ardından Hadise de sert bir açıklama yapmıştı.

"KİMSE ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ!"

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.