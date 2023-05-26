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Devetabanı nasıl çoğaltılır? Deve tabanı çiçeği nasıl çoğaltılabilir?

Devetabanı çiçeği, özgün görünümü ve bakım kolaylığı ile öne çıkan bir ev bitkisidir. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda yetiştirebileceğiniz bu bitkiyi, çoğaltması oldukça kolaydır. İşte devetabanı çiçeğini nasıl çoğaltabileceğinize dair adım adım bir rehber.

Devetabanı Nasıl Çoğaltılır? Deve Tabanı Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
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Devetabanı, Crassula argentea bilimsel adıyla bilinen ve genellikle iç mekan bitkisi olarak yetiştirilen bir bitkidir. Genellikle "parasal ağaç" veya "para bitkisi" olarak da adlandırılır. Devetabanı çiçeğinin en belirgin özelliği, kalın, etli ve parlak yapraklarıdır. Bu bitkinin çoğaltılması oldukça basit ve hızlıdır. Bu yazımızda devetabanı çiçeği çoğaltma yöntemlerini ve bakımını ele alacağız.

Devetabanı Nasıl Bir Çiçektir?

Devetabanı, Crassulaceae familyasından bir bitkidir. Etli ve kalın yaprakları, küçük ve düzgün bir şekilde ağaca benzer bir büyüme şekline sahiptir. Yaprakları genellikle zeytin yeşili renkte ve parlaktır. Bu bitki, genellikle düşük bakım gereksinimleri ve güzel görünümü nedeniyle iç mekanlarda yetiştirilir.

Devetabanı Nasıl Çoğaltılır?

Devetabanı çiçeği, çoğaltılması en kolay bitkilerden biridir. Yine de devetabanı çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu bilmeyenler için hala bir merak konusudur. Devetabanı çoğaltma birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar;

  • Yaprak kesimleri
  • Sap kesimleri
  • Tohumla çoğaltma (bu yöntem uzun ve diğerlerine göre daha az başarılırdır)

Devetabanı nasıl çoğaltılabilir, şimdi adım adım devetabanı çoğaltma yöntemlerini inceleyelim.

Deve Tabanı Çoğaltma Yöntemleri

Devetabanı çoğaltma yöntemleri genellikle yaprak ya da sap kesimleri ile gerçekleştirilir. Tohumla çoğaltma hem zaman alır hem de başarı şansını azaltır. Hem yaprak kesiminde hem de sap kesiminde dikim yöntemi ortaktır. Buradan hareketle nasıl yapıldığı iki yöntemde de aynıdır.

  • Yaprak Kesimleri: En yaygın çoğaltma yöntemi, yaprak kesimleridir. Bir yaprağı bitkinin gövdesinden dikkatlice koparın ve kurumaya bırakın. Yaprak kuruduktan sonra, toprağa dikin ve hafifçe sulayın.
  • Sap Kesimleri: Devetabanı, sap kesimleri ile de çoğaltılabilir. Bir sap kesimi alın ve kurumaya bırakın. Kesim kuruduktan sonra, toprağa dikin ve hafifçe sulayın.

  • Çoğaltma işlemi için, sağlıklı ve hastalıksız bir devetabanı bitkisinden bir yaprak veya sap kesimi almanız gerekmektedir. Kesim, 5-10 cm uzunluğunda olmalıdır.
  • Kesimin kurumasını bekleyin: Alınan kesimin birkaç gün boyunca kurumasını beklemek önemlidir. Bu süre zarfında, kesim yüzeyi kabuklaşacak ve bitki yeni kökler oluşturabilecektir.
  • Kesimi dikin: Kuruduktan sonra, kesimi hafif nemli bir toprağa dikin. Toprak, suyu iyi drene edebilen bir karışım olmalıdır.
  • Doğru koşullarda bakın: Devetabanı çiçeği, güneşli bir yerde ve ılıman bir sıcaklıkta en iyi şekilde büyür. Bitkiyi doğrudan güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara maruz bırakmamaya dikkat edin. Bitkiyi sık sık sulamaktan kaçının, çünkü bu bitkinin köklerini çürütebilir.

  • Tohumla çoğaltma Devetabanı, tohumları kullanılarak da çoğaltılabilir. Ancak, bu yöntem genellikle daha uzun zaman alır ve daha az başarı şansı vardır.

Deve Tabanı Çiçeği Bakımı

Devetabanı çiçeği, genel olarak düşük bakım gerektiren bir bitkidir. Ancak, bitkinin sağlıklı ve güzel kalması için aşağıdaki bakım adımlarını takip etmek önemlidir:

  • Su: Devetabanı, suyu iyi drene eden bir toprakta en iyi şekilde büyür. Toprak tamamen kuruduktan sonra bitkiyi sulayın. Kış aylarında daha az sulama gerekebilir.
  • Işık: Devetabanı, bol miktarda dolaylı güneş ışığı sever. Bitkiyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın çünkü bu yapraklarının yanmasına neden olabilir.
  • Sıcaklık: Devetabanı, ılıman sıcaklıklarda en iyi şekilde büyür. Bitkiyi dondan koruyun.
  • Besin: Devetabanı bitkisi, büyüme döneminde düşük bir gübre miktarıyla beslenmeli. Kış aylarında gübrelemeyi azaltın.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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