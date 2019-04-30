Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun çiftliğinde çalışan 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı. Ülkedeki Daily Nation gazetesinin haberine göre, Ruto’nun çiftliğinde yaklaşık 25 dolar değerinde yumurtanın kaybolduğu görülünce hırsızlık olayını soruşturması için polis çağrıldı.

10 SEPET YUMURTA KAYBOLDU



AA'da yer alan habere göre çiftliğin bulunduğu Eldoret Şehri Polis Şefi Zachariah Bittok, soruşturmanın 10 yumurta sepetinin gizemli şekilde kaybolduğunun anlaşılması sonrasında başlatıldığını söyledi. Bittok, “Ön soruşturmamız bize çiftlikte yaşayan 4 işçinin bu hırsızlık olayına karıştığını söylüyor ancak tüm işçiler bunu inkar ediyor.” dedi. Soruşturma kapsamında 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı Ruto’nun soruşturma sırasında çiftlikteki evinde olmadığı kaydedildi