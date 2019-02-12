Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyonun Deyrizor'un Bagoz beldesinde kuşatılan DEAŞ'lılara son 24 saatte düzenlediği hava, füze ve topçu saldırılarında 50 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu öğrenildi.

Koalisyondan henüz açıklama yapılmadı.

Bagoz'da, DEAŞ ile YPG/PKK arasında önceki gün yeniden başlayan çatışmalar sürüyor.

ABD'nin havadan yoğun bombardımanla, Fransa'nın da füze saldırılarıyla destek verdiği YPG/PKK henüz ilerleme kaydedemedi.

İki terör örgütü arasında sıkışan binlerce sivilden yüzlercesi dün bombardımanlar sürerken beldenin dışına çıkabilmişti. YPG/PKK, DEAŞ'lıların ailelerini koalisyona teslim ederken, kalan sivilleri ise El Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne götürmüştü. DEAŞ'lıların ailelerinin özel kamplara, diğer sivillerin ise El Ömer'de YPG/PKK'nın kontrolünden geçtikten sonra Haseke'deki Hol kampına gönderileceği öğrenilmişti.

DEYRİZOR'DA SON DURUM

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esad rejimi güçleri bulunuyor.