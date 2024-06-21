DGS giriş yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Adaylar şimdi DGS giriş yerleri hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...
DGS için geri sayım heyecanı sürerken aday öğrenciler son hazırlıklar için kollarını sıvamış durumda. Sınav giriş belgelerine erişmek isteyen öğrenciler belgelere nereden erişebileceklerine dair araştırma yapıyor. İşte detaylar...
DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM'den konu hakkında şu açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.