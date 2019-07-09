Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer tutan ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi planlanan Rusya yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri olan getirilecek iki bataryanın nereye kurulacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Daha önce Ankara'da Kahramankazan'a kurulacağı iddiaları ortaya atılan S-400'lerle ilgili bir iddia da bugün DHA'dan geldi. Demirören Haber Ajansı'na göre, Yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından ilk bataryanın, 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak kabul edilebilecek olan 'Şah Fırat' operasyonu ile yeni yerine taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarına konuşlandırılması bekleniyor. İkinci bataryanın ise Mersin veya Hatay'a konuşlandırılabileceği belirtildi.

2'si füzelerin fırlatıldığı rampalar, diğeri ise sistemin komutasını sağlayan 3 araçtan oluşan 600 kilometre menzile sahip S-400 sistemi, saatte 17 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Sistem, 400 kilometre menzilde güdümlü şekilde takibe aldığı düşman hedefini 200-250 kilometre mesafede imha edebiliyor. Aynı anda 300 hedefin takip edilebildiği sistem sayesinde 36 hedefe aynı anda ateş açılarak bertaraf edilebiliyor.

Türkiye hava savunma sistemine katkı sağlaması amacıyla Rusya'dan 'Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi' olarak da adlandırılan S-400 füze sisteminin alımı gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır 100 kadar Türk askeri de Rusya'daki bir üste S-400'ün kullanımına ilişkin eğitim aldı.

Öte yandan bataryaların kurulumunun ardından sabit kalmayacağı ve hareketli olduğu için istenildiği zaman riskli bölgelere transferinin mümkün olduğu da belirtildi. Askeri kaynaklar, 600 kilometrelik radara sahip olan S-400 bataryalarının istenildiği anda başka bir bölgeye kaydırılabilecek olmasını avantaj olarak değerlendirdi. Bu arada önümüzdeki günlerde gelecek olan S-400 bataryaları için bir grup Rus askerin de kurulum ve bakımı için bir süre Türkiye'de kalacağı öğrenildi.