Didem Arslan Yılmaz, 2 çocuk annesi Nihal'i buldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, 2 çocuğunu ve kocasını terk eden Nihal konusu ele alındı. Anne Hatice, baba Hüseyin ve eş Mehmet canlı yayında Nihal'e seslendi. Canlı yayına bağlanan Nihal, açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

“HİÇBİRİNİZİ İSTEMİYORUM"

“NE ÇOCUKLARIMI NE DE AİLEMİ İSTİYORUM"

Canlı yayında kocasına ve anne-babasına cevap veren Nihal, "Hiçbirinizi istemiyorum. Çocuklarımı da para kazanınca ayda bir görmeye geleceğim. Hepinizden bıktım." dedi. Ayrıca annesi Hatice'ye "Anne" demek yerine ismiyle seslenmesi tepki çekti.