Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de söz verdi ama yine sosyal medyadan vazgeçemedi Karısını çok sevdiğini ve onun için sosyal medyayı bırakacağını söyleyen Süleyman'ın yine TikTok'ta canlı yayın açması ve karısı Hatice hakkında söyledikleri stüdyoyu karıştırdı

Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, Süleyman ve kayınpederi Fevzi’nin büyük yüzleşmesi yaşandı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ OLAY FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Karısını çok sevdiğini ve onun için sosyal medyayı bırakacağını söyleyen Süleyman’ın yine TikTok’ta canlı yayın açması ve karısı Hatice hakkında söyledikleri stüdyoyu karıştırdı. Açtığı yayında yine kadınlarla konuşan Süleyman’ın “Karım, aileme bakmak zorunda. Karımı evde kukla gibi durduğu için aldattım. İlgisiz eşini bütün erkekler aldatır.” sözleri herkesi şaşırttı. Karısını aldattığını kabul etmeyen ve yaptığı yayında “Ben değil, kadınlar beni öptü” diyen Süleyman’a, Didem Arslan Yılmaz olay fotoğrafları gösterdi. Kendini öptüğü kişinin arkadaşı olduğunu ve işi hakkında dertleşirken, şaka olsun diye öptüğünü söyleyerek savunan Süleyman, Hatice’yi kendisiyle dertleşmemekle suçladı. Süleyman’ın sözlerine karşın Hatice “Sen bana nasıl olduğumu kaç kere sordun” diyerek sitem etti. Karısının haklı olduğunu kabul eden Süleyman tek suçlunun kendisi olmadığını, onunla görüşen kadınların da hatalı olduğunu belirtti. Fotoğrafları Hatice’yi kıskandırmak için çektiğinde ısrar eden Süleyman fotoğraftaki kadınla bir ilişkisi olmadığının altını çizdi.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN AÇMASI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Süleyman’ın sabah saatlerinde de sosyal medyada canlı yayın açması kayınpederi Fevzi’yi çileden çıkardı. Damadının sözünde durmayacağını, kızının bir güvencesi olmadığını söyleyen Fevzi, evin yarısını Hatice’ye vermelerini, aksi takdirde boşanmalarını istedi. Karısıyla yaşadıklarının evle alakası olmadığını kaydeden Süleyman, kayınpederini konuyu maddiyata bağlamakla suçladı. İhbarların; karısını gezdirdiği, ona iyi bir hayat yaşattığı için çekemeyen insanlardan geldiğini iddia eden Süleyman, “Karıma iyi baktığım için kadınlar bana hayran” dedi. Fevzi, Süleyman’ın ilk önce boşanmayı kabul ettiğini ancak mahkemede babasının itirazlarına rağmen vazgeçtiğini anlattı. Süleyman da karısını çok sevdiğini bildirdi, “Hatice’yi seviyorum, ayrılmayacağım. Öz babamı da dinlemem, kimseyi dinlemem” dedi.

HATİCE'NİN SON KARARI BAKALIM NE OLACAK?

Canlı yayına şok bir ihbar geldi. Süleyman’ın 4 ay önce Gaziantep’den Nalan adında bir kadınla dini nikah yaptığı ihbarı herkesi şaşırttı. Süleyman, Nalan adında birini tanımadığını ve Gaziantep’e gitmediğini söylerken, Hatice ve Fevzi ona inanmadı. Sülayman da ailesine gelen bir ihbar olduğunu ve kayınpederi Fevzi’nin, Hatice’yi boşatıp başka biriyle evlendireceğini iddia etti.

Hatice’nin son kararı ne olacak?