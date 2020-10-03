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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayet planlarını anlattı

Eski̇ Mi̇lli̇ Futbolcu Emre Aşık’la boşanma aşamasındaki eşi̇ Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor. Emre Aşık’a yönelik iki cinayet planını ortaya çıkaran Erdi Sungur, dün Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı. Emre Aşık’ı eşi Yağmur Aşık’la öldürme planlarını ayrıntısıyla anlattı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayet planlarını anlattı
HABERTURK.COM

Show TV’deki yayının ardından Erdi Sungur, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sungur şu dakikalarda ise Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor...

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık’a yönelik cinayet planlarını Erdi Sungur, dün Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında anlattı. Sungur, Yağmur Aşık ile birlikte imam nikahı kıydıklarını ve bir dönem beraber yaşadıklarını anlattı. Yağmur Aşık’ın, eşi Emre’yi öldürtmek istediğini, Düzce’de milli futbolcuyu gömmek için keşif yaptıklarını söyledi. Sungur, cinayet planını polise deşifre ettikten sonra Yağmur Aşık’ın ikinci bir planı devreye soktuğu söyledi.

“ERDİ SUNGUR’U TANIMIYORUM, İSPATLASIN!”

İddiaların odağındaki Yağmur Aşık, canlı yayına telefonla bağlanarak cevap verdi. Erdi Sungur’un kendisine 2010 yılında sosyal medya üzerinden ulaştığını ve oradan tanıştıklarını söyledi. Erdi Sungur’un kendisine olan takıntısını anlatan Yağmur Aşık, “Ben bu şahısla tanıştığımı hatırlamıyorum. Hayatımın hiçbir zamanında bu şahısla bulunmadım, ispatlasın!” dedi.

ÖNCE PAZARLIK YAPMADIM DEDİ, SONRA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Cinayet planlarına ortak olup, keşif çalışmalarına katıldığı iddia edilen İlyas Yılmaz da canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, “Yağmur Aşık ve Erdi Sungur’un planı Emre’yi öldürüp Avrupa’ya kaçmaktı.” dedi. Yağmur ile cinayet karşılığı herhangi bir pazarlık yapmadığın ifade eden Yılmaz, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

Ancak yine yayın sırasında ortaya çıkan görüntülerde iki ismin para üzerine sohbet ettiği ortaya çıktı...

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