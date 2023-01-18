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Haberler Gündem Hava Durumu Dikkat lodos! SON DAKİKA! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor - 18 Ocak Hava Durumu
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Dikkat lodos! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 5 il için turuncu kodlu, 14 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara ve Ege bölgeleri kuvvetli lodosun etkisi altında. Zaman zaman hızı 90 km'ye ulaşacak lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı uyarı yapıldı. Trakya, Ege ve Akdeniz kıyılarında da yağmur bekleniyor.

Dikkat lodos! SON DAKİKA! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor - 18 Ocak Hava Durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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