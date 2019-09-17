Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Ordu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğu, Kahramanmaraş ve Malatya'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu