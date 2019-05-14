Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu



ANKARA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu



MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık