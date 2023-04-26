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Dil balığı, dünya genelinde popüler ve lezzetli bir deniz ürünüdür. Pleuronectidae familyasına ait olan bu yassı ve kemikli balık türü, asimetrik bir yapıya sahiptir ve yaşadığı ortama göre renk değiştirebilir. Atlantik ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, kıyılara yakın kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan dil balığı, önemli bir besin kaynağıdır. Bu yazımızda sizler için dil balığı hakkında merak edilenleri araştırdık. Dil balığında hangi vitaminler bulunur? Dil balığının faydaları nelerdir? İşte dil balığı ile tüm bilinmeyenler…

Dil Balığı Nedir?

Dil balığı, Pleuronectidae familyasına ait yassı ve kemikli bir balık türüdür. Adını düz ve yassı şeklinden dolayı dilimsi görünümünden alan bu balık, kıyı ve açık denizlerde yaşar. Dil balıkları bazı yerlerde pisi balığı olarak da adlandırılırlar. Deniz ürünleri severler tarafından lezzetli eti nedeniyle tercih edilir ve dünyanın birçok yerinde oldukça revaçta olan bir balıktır.

Dil Balığı Özellikleri Neler?

Dil balıkları, asimetrik bir yapıya sahip olan yassı balıklardır. Vücutları oldukça ince ve düzdür. Genellikle sol tarafı üstte olacak şekilde yan yatarlar. Gözlerinin her ikisi de vücudun üst yüzeyinde bulunur. Renkleri, yaşadıkları ortama göre değişebilir ve genellikle kumlu ya da çamurlu zeminlerle uyum sağlarlar. Boyutları türlerine bağlı olarak 20 cm ile 1 metre arasında değişebilir. Dil balıkları ocak ile şubat aylarında yumurtalarını bırakmak için kıyıya yakın bölgelere gelirler. İyi bir kamuflaj ustası olan bu balıklar denizin dibindeki küçük canlılara avlayarak beslenirler. Dil balıkları denizin 100 ila 500 metre aralığında yaşarlar.

Dil Balığı Nerelerde Yaşar?

Dil balıkları, çoğunlukla Atlantik ve Akdeniz kıyılarında bulunur. Ayrıca Kuzey Denizi ve Baltık Denizi gibi soğuk denizlerde de yaşayabilirler. Genellikle kıyılara yakın kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşarlar. Gündüzleri zeminde saklanırken, gece avlanmaya çıkarlar. Dil balıkları sadece denizlerde değil, denize dökülen nehirlerde de yaşamlarını sürdürürler.

Dil Balığı Vitaminleri

Dil balığı, zengin bir protein, kalsiyum ve Omega 3 kaynağıdır. Bunun yanında A, B ve K vitaminleri de bolca içermektedir. Dil balığı selenyum, fosfor ve B12 vitaminin yanında temel vitamin ve mineraller açısında da son derece zengindir.

Dil Balığının Faydaları

Dil balığı zengin protein içeriği ile sağlıklı bir kas yapısı oluşmasını ve korunmasını sağlar.

Omega 3 bakımında zengin olan dil balığı kalbin düzenli işleyişini koruyarak kalp krizi riskini önler.

İçerisindeki fosfor, kalsiyum ve magnezyum ile dil balığı sağlıklı bir kemik gelişimini destekler.

Dil balığında bulunan A vitamini ve selenyum, serbest radikallerle savaşarak hücrelere zarar veren oksidatif stresi azaltır. Aynı zamanda dil balığı tam bir antioksidan kaynağıdır.

Dil balığında bulunan A vitamini ve Omega 3 yağ asitleri göz sağlığı için önemlidir. Bu bileşenler, yaşa bağlı olarak gelişen maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarının riskini azaltır.

Dil balığı düşük yağ içeriğine sahip olmasıyla bilindiği için diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir balıktır.

Tüm bu yararların yanında dil balığı diplerde yaşayan bir balık olduğu için ağır metaller içerebilmektedir. Bu sebeple tüketiminde dikkatli ve dengeli olunmalıdır.

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