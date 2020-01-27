Dilan Gerede Erkaya: Beni neden çekiyorsunuz? - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; adını Aylin Koç ve Aleyna Tilki ile yaşadığı aşklarla duyuran Dilan Gerede Erkaya, önceki akşam Bebek'te sevgilisi ile görüntülendi. Çift, oturdukları kafede oldukça keyifli anlar yaşadı.

Yemek siparişi veren ikili, bir ara birbirlerinin omzuna yatarak sipariş bekledi. Yemekleri gelen çiftten Erkaya, çorba tasını ağzına dikerken objektiflere yakalandı.

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

Flaşların patlamasıyla şok olan çift, gazetecilerin yanına gelerek, "Ağabey kız arkadaşımla yemek yiyorum. Beni neden çekiyorsunuz? O kadar isim var. Bundan sonra lütfen beni çekmeyin ağabey" şeklinde ricada bulundu.