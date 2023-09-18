Dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İzmir güzergahı ulaşıma kapandı
Bursa- İzmir Otoyolu´nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyon, sebze yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza sırada kamyonda bulunan dinamitlerin yola savrulması nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi
Kaza, saat 21.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Doğanköy mevkisinde meydana geldi.
SEBZE YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI
Bursa´dan İzmir istikametine maden ocağında kullanılmak üzere dinamit taşıyan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, önünde giden Naci A. yönetimindeki sebze yüklü kamyonete çarptı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, kasasında bulunan dinamitler yola saçıldı. Kontrolden çıkan kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi.
OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, otoyolu ulaşıma kapatırken, sağlık ekipleri de sürücülere ayakta müdahale etti.
ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ
Yola savrulan dinamitler kontrollü şekilde toplanırken, araçlar ise polis tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.