Dişler çoğunlukla aldığımız gıdalar ve farklı diş sorunları yüzünden bazen renkleri değişebilmektedir. Dişlerin beyaz olması diş mineleri ile ilgili olsa da artık günümüzde bazı yöntemler ve uygulamalar ile dişler beyazlatılabilmektedir.

Dişler 4 şekilde beyazlatılabilir:

Evde kişinin kendi uygulaması ile beyazlatma

Klinik olarak hekimler tarafından beyazlatma

Her iki şekilde de beyazlatma

Dişin içini beyazlatma

En etkili olan diş beyazlatma hem evde hem de klinik ortamda beyazlatmanın yapılmasıdır. Evde diş beyazlatma işlemi ağzın ölçüsüne göre plaklar hazırlanır(şahsa ait olur) bu plaklar içerisine beyazlatma jelleri uygulanır. Gün içinde 4-6 saat arası kullanılması gereklidir ve 15 gün boyunca bu şekilde bir yöntemle dişler beyazlatılır. Jel fazla konulmamalı ağzın tahriş olmasına neden olacağı için hemen yıkanmalıdır. Tahriş olan yere E vitaminli bir krem uygulanması gereklidir.

Klinik ortamda yapılan diş beyazlatma daha çabuk uygulanmaktadır. Diş üzerine jel konulmasıyla hekim bir lazer yardımıyla işlemi uygulamaktadır. 1 saat de dişlerin beyazlatma işlemi gerçekleşir.

Hem ev hem de klinik beyazlatma önce klinikte yapılarak evde de uygulamaya devam edilmesidir.

Dişin içini beyazlatma ise; kanal tedavisi uygulanmış olan diş için yapılan bir uygulamadır. Dişte olan dolgu sökülerek içine jel konur ve beyazlayana kadar uygulama devam eder.

Diş Beyazlatma Zarar Verir Mi?

Bazı dişlerde beyazlatmadan sonra hassas bir durum oluşabilir sıcak ya da soğuk içeceklere karşı sızlama yapabilir. Bu durum geçicidir. Diş hekimi yani klinik yöntemlerle yapılan diş beyazlatma bir zarar oluşturmaz.

Diş beyazlatma işleminden sonra sigara, çay, kahve, şarap gibi içeceklerin içilmemesi gereklidir; ters bir etki oluşturabilmektedirler.