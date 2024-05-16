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        Haberler Kısayol Eğitim Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları AÇIKLANDI! DUS sınav sonucu sorgulama ekranı

        Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! DUS sınav sonucu sorgulama ekranı

        20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-DUS 1. Dönem sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Şimdi ise gözler 2. dönem sınavına döndü. İşte, DUS 1. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:42
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        Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-DUS 1. Dönem sınavı başarıyla tamamlandı. ÖSYM, bugün yani 16 Mayıs 2024 tarihinde sonuçları ilan etti. Peki, DUS 1. dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

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        2024 DUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Sınav sonucu 16 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edildi.

        DUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 DUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        DUS 2. Dönem sınavı 13 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 28 Ağustos 2024 ile 4 Eylül 2024 tarihi arasında gerçekleşecek.

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