Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile görüştü 0:00 / 0:00

AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

AA'nın haberine göre; Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.