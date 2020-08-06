AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştı.

Malta’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu:

"Bugün kaçak göçle mücadele konusunda Libya sıkıntılar çekiyor. Libya'nın güneyinden gelen göçmenler var, Libya'nın içerisinde 800 binden fazla kaçak göçmen var. Avrupa ülkeleri ile Libya arasında bir işbirliği tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için 2 tane botu Libya'ya veriyoruz. Ama esas Avrupa ülkelerinin adım atması lazım.

Ancak bizim AB ile tecrübelerimiz var. Mutabakat olsa bile bunu uygulamadıklarını biliyoruz.

Diğer taraftan sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Özellikle meşru hükümetin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Bu konularda da bizim tecrübelerimiz var. Ekonomik kalkınması konusunda da neler yapabiliriz, bu anlamda ilişkileri nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk. GElecek hafta bir heyet Türkiye'ye giderek bunları ele alacak.

Siyasi süreçte Libyalıların da bizim de temaslarımız var. Ruslarlar da bir görüşmemiz daha oldu. Bu konularda neler yaptık, neler yapıyoruz Libya hükümetiyle bunları koordine ediyoruz.

Biraz sonra üç Dışişleri Bakanı bir araya geleceğiz. Malta Dışişleri Bakanı da katılacak. Bu ziyaretler önümüzdeki süreçte de karşılıklı devam edecek. Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var.

Sirte ve Cufra konusu her platformda gündeme geliyor. UMH kalıcı bir mutabakat için buraların kendisine vermesini istiyor. Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla hala Mistura veya Trablus'a saldırabilir. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor.

Bir taraftan buraların UMH'ye verilmesi konuşuluyor, diğer taraftan Almanya'nın buraların silahtan arındırılması teklifi var. Şu an siyasi süreçler deneniyor. Biz hep masada olduk. Masadan kaçan Hafter oldu. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldular. Kahire girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda gelmez.

İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur. Hafter ve destekçileri hiç eleştiriyor mu bu operasyonu? AB buna alet oluyor. Bazı AB ülkelerinin bu konuda endişeleri var. Malta cesur davrandı ve bu operasyondan çıktı. Almanya, Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Bu taraflı operasyona dahil olmaması gerekiyor. Almanya tarafsız ve objektif olmalı. Fransa'nın baskısıyla buraya gemi gönderdiler. Ben onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Almanya'nın bu davranışı yanlış bir adım olmuştur.

Maalesef Lübnan'da büyük bir felaket yaşandı. Şu anda 150 insan hayatını kaybetti. 5 binden fazla yaralı var. 8 tane vatandaşımız yaralandı, 7'si ayakta tedavi oldu. 1 tanesi maalesef bir mekandan çıkmaya çalışırken, kafasına vuran cisimler nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi. İlk ameliyatını oldu ancak ikinci ameliyat da gerekebilir. 60'lı 70'li yıllarda Mardin'den giden bir ailenin evladı.

Tüm tıbbi malzemeler dahil, sahada müdahalede bulunacak ekibi de gönderdik. Acil yardım önemli ama bu şehrin yeniden imarı var. Yıkılan liman Lübnan için çok önemliydi. Biz her zaman kardeş Lübnan'ın yanında olduk, bundan sonra da yanında olacağız."