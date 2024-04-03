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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kore ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:27
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        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
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        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında birçok mevkidaşıyla diplomatik temaslarda bulundu.

        Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

        İki bakan ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını konuştu.

        FİNLANDİYA'YLA GAZZE DEĞERLENDİRİLDİ

        Fidan ve Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen, yaptıkları görüşmede, Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

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        Görüşme kapsamında ayrıca, Gazze'deki son durum değerlendirilirken, bölgesel tırmanma riski vurgulandı.

        İki bakan, Türkiye-Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan etti.

        GÜNEY KORE'YLE İŞBİRLİĞİ

        Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile gerçekleşen görüşmede de Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadası'ndaki durum ele alındı.

        Fidan ve Cho, Temmuz 2023'te imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası" temelinde ikili işbirliği konularını görüşerek, özellikle savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarını ele aldı.

        Bakan Fidan, ayrıca, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de bir araya geldi.

        CAMERON'LA DA GÖRÜŞTÜ

        Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı.

        Bakanlar ayrıca, Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

        Fidan ve Cameron, Avrupa Birliği üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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