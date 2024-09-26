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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:28
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        Maltalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'ta Türkevi'nde Maltalı mevkidaşı Borg ile görüştü.

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        #malta
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