Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Üsküp'te 2 önemli görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptığı 2 önemli görüşmeyi paylaştı.

Bakan Fidan'ın, Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştüğü açıklandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.