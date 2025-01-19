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        Haberler Dünya Diğer Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya taziye mesajı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı: Nijerya'nın Gurara bölgesinde dün meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 23:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:52
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya taziye mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Nijerya’nın Gurara bölgesinde dün meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

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        Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

        Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Çevredekilerin devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamıştı.

        Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, patlama sonucu 86 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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