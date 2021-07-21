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Dışişleri'nden AB Yüksek Temsilcisi Borell'e tepki: Sözleri yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de yaptığı "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır" açıklamasına 'kabul edilemez' diye tepki göstermesinin, kendileri için 'yok hükmünde' olduğunu ifade etti.

Dışişleri'nden AB Yüksek Temsilcisi Borell'e tepki: Sözleri yok hükmünde
Dışişleri'nden AB Yüksek Temsilcisi'ne 'Maraş' tepkisi
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HABERTURK.COM

Borell, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mülkiyet haklarına riayet edilen yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek, 'kaygı duyduğunu' ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükeçli Tanju Bilgiç, Bakanlık sitesinden yazılı bir açıklamayla Borell'e cevap verdi.

Açıklama şöyle:

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.

Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir.

KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir.

Bu vesileyle AB’yi bir kez daha Ada’daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz."

BORELL NE DEMİŞTİ?

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Maraş'ın yeniden açılmasının kabul edilemez olduğunu ve Erdoğan'ın açıklamalarından derin bir kaygı duyulduğunu söyledi.

Borell'in yazılı açıklamasında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın yaptığı açıklamalardan Varoşa'nın (Maraş) konusunda yaptığı açıklamalardan derin bir kaygı duyduğunu ifade eder. Bu Varoşa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik kabul edilemez ve tek taraflı bir karardır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "AB bir kez daha uluslararası hukuka aykırı tek taraflı hamlelerden ve adada gerilimi artırabilecek, ve Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm görüşmelerini etkileyebilecek tekrarlayan provokasyonlardan kaçınma gerekliliğinin altını çizer" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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