DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur." ifadeleri kullanıldı.

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