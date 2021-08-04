Dışişleri'nden ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in cevabının yazılı metni Bakanlık'tan paylaşıldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli STK’lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için ülkemize de işaret edilmektedir.

Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez.

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

"ABD 1 MİLYON AFGAN'A TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Afganistan’da kendisine hizmet etmiş, Taliban’ın düşman olarak gördüğü 19.000 Afgan’ı ve aile üyelerini (toplamda 53.000 kişi) ülkesine almaya karar verdiğini ve 1 milyona yakın Afgan'a da hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye’yi gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı görüşmede ülkeye bu Afgan sığınmacıları kabul ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır." dedi.

"ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan’ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz." diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "sınırları kevgire dondurmekle" suçlayarak, seçim çağrısını yineledi.